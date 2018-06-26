Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пять сел Павлодарской области до конца года подключат к центральному водоснабжению

Готовность объектов составляет от 30% до 90%. Водоводы обещают сдать до конца года.

Фото : Валерия Бугаева26 июня 2018, 12:45

После приемки водоводов, которые подключат к Беловодскому групповому водопроводу, более трех тысяч сельчан Иртышского района получат доступ к централизованной питьевой воде, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

На какой стадии находится реализация проектов по строительству водопроводов, аким Павлодарской области проверил лично. Как рассказали Булату Бакауову, готовность объектов составляет от 30% до 90%. Водоводы обещают сдать до конца года.

- В селе Северное мы начали строительство в конце прошлого года, - отметил директор подрядной организации ТОО «Кен Асар» Талгат Акдаулетов. – Протяжённость водопровода составляет 18,4 километра, 92% магистрального водопровода и 60% сервисных сетей уже проведены. 123 дома уже подключены к магистрали.

На сегодняшний день из 16,6 тысяч жителей Иртышского района около 10 тысяч могут пользоваться элементарными благами цивилизации. Когда заработают пять водопроводов в селах Северное, Кызылжар, Луговое, Каракудук и Исы Байзакова, еще 3,3 тысячи человек получат доступ к центральному водоснабжению. 80% населения района будет обеспечено централизованной питьевой водой. Глава региона потребовал, чтобы районные власти разработали стратегию по обеспечению водой остальных населенных пунктов.

- Такая стратегия есть, - отметил аким Иртышского района Серик Батыргужинов. – Сейчас по четырем селам продолжается работа по подтверждению запасов воды, еще по трем селам идут разведочные работы, а остальные населенные пункты мы планируем обеспечивать водой посредством комплексных блок-модулей.

Аким области поручил жестко контролировать сроки и качество строительства водопроводов.

Адиль Аскеров


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты