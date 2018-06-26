Пять сел Павлодарской области до конца года подключат к центральному водоснабжению

Готовность объектов составляет от 30% до 90%. Водоводы обещают сдать до конца года.

После приемки водоводов, которые подключат к Беловодскому групповому водопроводу, более трех тысяч сельчан Иртышского района получат доступ к централизованной питьевой воде, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

На какой стадии находится реализация проектов по строительству водопроводов, аким Павлодарской области проверил лично. Как рассказали Булату Бакауову, готовность объектов составляет от 30% до 90%. Водоводы обещают сдать до конца года.

- В селе Северное мы начали строительство в конце прошлого года, - отметил директор подрядной организации ТОО «Кен Асар» Талгат Акдаулетов. – Протяжённость водопровода составляет 18,4 километра, 92% магистрального водопровода и 60% сервисных сетей уже проведены. 123 дома уже подключены к магистрали.

На сегодняшний день из 16,6 тысяч жителей Иртышского района около 10 тысяч могут пользоваться элементарными благами цивилизации. Когда заработают пять водопроводов в селах Северное, Кызылжар, Луговое, Каракудук и Исы Байзакова, еще 3,3 тысячи человек получат доступ к центральному водоснабжению. 80% населения района будет обеспечено централизованной питьевой водой. Глава региона потребовал, чтобы районные власти разработали стратегию по обеспечению водой остальных населенных пунктов.

- Такая стратегия есть, - отметил аким Иртышского района Серик Батыргужинов. – Сейчас по четырем селам продолжается работа по подтверждению запасов воды, еще по трем селам идут разведочные работы, а остальные населенные пункты мы планируем обеспечивать водой посредством комплексных блок-модулей.

Аким области поручил жестко контролировать сроки и качество строительства водопроводов.

Адиль Аскеров

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