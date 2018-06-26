Бозумбаев объяснил, почему был введен запрет на ввоз российского бензина

Министр отметил, что решение связано с поддержкой отечественных производителей.

Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал планируемый запрет на ввоз российского бензина по железной дороге, передает Zakon.kz. По его словам, таким образом в Казахстане решили поддержать отечественного производителя и не снижать выработку НПЗ.

"Это временный запрет на несколько месяцев железнодорожным транспортом. Это делается для того, чтобы стабилизировать работу на рынке. Другого пути у нас сейчас нет, потому что в противном случае мы должны будем снизить выработку на наших НПЗ. То есть мы должны поддержать или отечественного производителя или иностранного. Мы выбираем отечественного. Это временно. Но это не означает, что мы убиваем конкуренцию на рынке", - заявил Бозумбаев журналистам в кулуарах правительства

За время запрета цены на топливо в Казахстане должны остаться на прежнем уровне, пообещал министр.

"Этот запрет через несколько месяцев перестанет существовать. За это время мы должны будем открыть экспорт, проработать с нашими коллегами из стран Центральной Азии, России. Межправительственное соглашение делается несколько месяцев, потом этот вопрос сам по себе решится. На цены, я думаю, не повлияет, потому что цены, скажем так, оптовые, которые в Казахстан из России выходят - они даже несколько выше, чем сегодня наши на внутреннем рынке", добавил он.

Ранее министр отчитался, что свободные остатки на нефтебазах и запасы выработанного на заводах топлива в стране составляют 350 тысяч тонн на бензин марки АИ-92.

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