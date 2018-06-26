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Супруга Кайрата Нуртаса показала свой детский снимок

Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото : Comode.kz26 июня 2018, 13:22

Супруга популярного отечественного певца Кайрата Нуртаса, Жулдыз Абдукаримова опубликовала на своей странице в Instagram свой детский снимок, где она переступила порог школы и пошла в первый класс, передает Zakon.kz.

"Доброе утро! Маленькая Жулдыз" подписала фотографию она.

В комментариях к фотографии подписчики уделили особое внимание внешнему сходству Жулдыз с младшей дочерью Алау.

"Это же маленькая Алау!"

"Девочки похожи на маму, мальчики на папу"

""Какая милая, Жулдыз. Будь счастлива" - пишут поклонники звезды.


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