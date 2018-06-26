Казахстанские спутники ведут мониторинг популяции сайгаков

Сайга (лат.Saigatatarica) на территории Казахстана существует в виде двух крупных популяций.

В текущем году Центром геоинформационных данных и сервисов национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК проводится мониторинг состояния пастбищ и влажности поверхностного слоя почвы в местах окота сайги и в местах обитания популяций диких копытных животных РК, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Благодаря спутникам казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ), по заказу Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК, получены данные о состоянии растительного покрова в местах окота сайги в 2018 году.

Одновременно с этим проводятся полевые работы на основных типах пастбищ, используемых дикими копытными животными в пустынной и полупустынной зонах РК. Эти сведения послужат основой для развития более детальных методов оценки состояния окружающей среды.

Стоит отметить, что наблюдения за состоянием окружающей среды с помощью спутниковой информации способны восполнить недостаток сведений, получаемых в ходе наземных исследований.

Спутниковая информация позволяет проводить оценку состояния окружающей среды на всем протяжении маршрута миграции сайги и диких копытных животных с гораздо меньшими финансовыми затратами, по сравнению с организацией наземного мониторинга на всем протяжении маршрутов, и, одновременно, с большой точностью и объективностью.

В частности, сайга (лат.Saigatatarica) на территории Казахстана существует в виде двух крупных популяций – Устюртской и Бетпакдалинской. Животные в ходе ежегодных миграций преодолевают сотни и тысячи километров.

Кроме этого, данные со спутников ДЗЗ совместно с детальными наземными исследованиями, позволяют отслеживать динамику смены видов растительного покрова: развитие заболоченных и засоленных участков почвы; динамику площадей, лишенных растительного покрова; расчет кормозапасов ключевых типов пастбищ и т.д.

Таким образом, информация, полученная в результате космической съемки позволит будет способствовать сохранению популяции диких копытных животных в РК.

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