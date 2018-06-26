Алматинка, набравшая высший балл по ЕНТ, не претендовала на «Алтын белгі»

Девочка планирует поступать в университет им. Л.Н. Гумилева.

Шиара Кудайбергенова, набравшая 140 баллов на ЕНТ, не претендовала на «Алтын белгі». Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заведующая учебной части школы имени Ходжа Ахмета Яассауи №123 Эльмира Смаилова.

«Шиара Кудайбергенова учится в нашей школе с начальных классов. Она в 10 классе по одному предмету получила четверку и не смогла претендовать на «Алтын белгі». Но по ЕНТ получила самый высший балл по Казахстану. Шиара с 5-11 классы углубленно учила физику и математику. Она активно участвовала в олимпиадах по математике. Свободно владеет казахским, русским и английским языком», - рассказывает Эльмира Смаилова.

Как поделилась мать Шиары, девочка планирует поступать в университет им. Л.Н. Гумилева. Она - старший ребенок в семье. Младший брат Шиары учится в восьмом классе. Родители отмечают, что у него тоже есть способности к физико-математическим предметам.

«Наша дочь девять месяцев беспрерывно готовилась к ЕНТ. Также она ходила на дополнительные уроки в образовательном центре. Я помогала Шиаре всем, чем могла. Дочка сама добилась такого результата, и она заслужила высший балл», - говорит мать Шиары Жансая Кошкарбаева.

Напомним, алматинка Шиара Кудайбергенова на прошедшем ЕНТ, набрав 140 баллов, показала лучший результат в 2018 году.

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