Участниками заседания рассмотрены итоги деятельности комитета, основные направления сотрудничества в области инженерного обеспечения Вооруженных сил государств.

В Алматы состоялось заседание Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств - участников СНГ, сообщает Zakon.kz.

Участниками заседания рассмотрены итоги деятельности комитета, основные направления сотрудничества в области инженерного обеспечения Вооруженных сил государств – участников СНГ на период до 2020 года, обсуждены возможности и перспективы деятельности базовой организации государств – участников СНГ по подготовке специалистов в области разминирования для Вооруженных сил СНГ.

Совместные мероприятия по вопросам инженерного обеспечения будут способствовать всестороннему наращиванию военного сотрудничества в этой области с учетом национальных интересов и совместных приоритетов государств – участников СНГ.

Необходимо отметить, что в период с 18 по 26 июня на базе войсковой части 58012 проходит сбор инженерных подразделений вооруженных Сил государств-участников СНГ, где военнослужащими отрабатываются нормативы по разведке участка дороги от взрывоопасных предметов, зарядке заградителей минами и установке мостового перехода через препятствия с использованием тяжелого механизированного моста.

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