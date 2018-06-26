Жена Кайрата Нуртаса поделилась частичкой семейного отдыха

Певец Кайрат Нуртас с женой Жулдыз Абдукаримовой, детьми и родственниками отдыхали в Турции.

Звездная семья во главе с матерью, по совместительству продюсера казахстанского певца Кайрата Нуртаса, Гулзирой Айдарбековой провели летний отдых на юге средиземноморского побережья Турции, сообщает Zakon.kz.

Супруга Кайрата Нуртаса, Жулдыз Абдукаримова щедро делилась с подписчиками свежими видео и фотографиями с отдыха.

Сравнивая популярные турецкие курорты, жена Кайрата Нуртаса рассказала что в Белеке - пассивный, тихий, спокойный отдых. Можно провести отпуск как с детьми так и без них.⠀

"Кемер - позитивный, активный, веселый, шумный. Отдых можно провести, также как и с детками, так и без них. По моему мнению Кемер выигрывает больше только за счёт своей природы",- отметила она.

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