В Атырау за окурки дочери оштрафовали мать
Девочка попросила прощения.
Фото : www.inform.kz26 июня 2018, 15:52
В Атырау мать оштрафовали за курение несовершеннолетней дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе судебного заседания было выяснено, что 15-летняя дочь женщины на автостанции пригородного поселка Геолог выкурила сигарету, бросив окурок на землю. В суде мать подростка признала свою вину, пояснив, что с дочерью провела беседу. Девочка попросила прощения и обязалась впредь не допускать подобного правонарушения. Судом мать подростка признана виновной по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним». На женщину наложен штраф в размере 11 785 тенге», - сообщили в пресс-службе суда.
Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.
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