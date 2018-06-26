Тенге продолжает дорожать

В обменниках доллар покупают/продают за 338,7-339,7 тенге, евро - за 395,7-398,1 тенге, рубль - за 5,39-5,43 тенге.

Завершилась дневная сессия на казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам утренних и дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 338,84 тенге, при объеме торгов 79,15 миллионов долларов. Курс рубля составил 5,39 тенге, при объеме торгов 70 миллионов рублей. На утренней сессии стоимость одного доллара составила 338,88 тенге.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 338,7-339,7 тенге, евро - за 395,7-398,1 тенге, рубль - за 5,39-5,43 тенге.

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