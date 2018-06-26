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Волочкова снялась без белья и с двумя парнями

Выложив очередное эпатажное фото в соцсети, танцовщица предварительно отключила комментарии.

Фото : Clutch.ua26 июня 2018, 16:55

42-летняя эпатажная танцовщица выложила очередное двусмысленное фото в "Instagram", сообщает life.ru.

На этот раз балерина поделилась фото, на котором она с кокетливым, соблазняющим взглядом стоит в обнимку с двумя парнями. Причём из одежды на девушке — короткие шорты и футболка на голое тело, через которую отчётливо проступает грудь. Композиция в стиле "Я видел фильм, который начинался так же". Снимок сопровождает подпись: "Наша команда!"

Чуть ранее Волочкова разместила фото, где она в футболке с леопардовым принтом с теми же парнями, и написала интригующий пост. Чего ждать от балерины, остаётся только гадать. Но резонно предположить, что без шпагатов не обойдётся и тут.

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