Информацию о заморозке активов Нацфонда опровергли в минюсте

Активы Нацфонда на сумму около 21,5 млрд долларов уже освобождены на основании решения Суда первой инстанции в Брюсселе.

Министерство юстиции опровергло информацию об очередной заморозке активов Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

19 июня Апелляционный суд Англии вынес решение в деле касательно обязательств Bank of New York Mellon (BNYM) по положениям кастодиального соглашения, заключенного между BNYM и Национальным банком РК.

"Апелляционный суд в Англии рассматривал лишь обособленный юридический вопрос о праве BNYM замораживать активы, находящиеся на территории Англии, на основании решения бельгийского суда. При этом активы Национального фонда на сумму около 21,5 млрд долларов США уже освобождены на основании решения Суда первой инстанции в Брюсселе от 25 мая 2018 года. Все эти средства переведены на счета в других банках-кастодианах", - сообщили в минюсте.

В ведомстве проинформировали, что для освобождения средств в размере 530 млн долларов США Республика Казахстан и Национальный банк инициировали новый процесс в Коммерческом суде Англии 28 мая.

Отмечается также, что указанные судебные процессы не затрагивают вопроса выплаты Стати по арбитражному решению, а лишь касаются обеспечительных мер – заморозки активов.

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