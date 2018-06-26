В Алматы состоялся двенадцатый выпуск курсантов ВИИРЭС

11 курсантов окончили вуз с золотой медалью, 42 – с красным дипломом.

214 курсантов Военно-инженерного института Радиоэлектроники и связи получили первое офицерское звание «лейтенант», сообщает Zakon.kz.

Из них 11 курсантов окончили с золотой медалью, и 42 – с красным дипломом. Торжественный выпуск курсантов высшего военного учебного заведения состоялся в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев г. Алматы.

В церемонии приняли участие руководство Министерства обороны РК, Халық Қаhарманы, космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Айдын Аимбетов, Халық Қаhарманы, майор Азамат Жумадилов, мажилисмен Бахытжан Смагул, ветераны Вооруженых Сил РК, представители акимата Ауэзовского района, а также родители выпускников.

Новоиспеченные инженеры прошли торжественным маршем, возложили венки к вечному огню, показали строевые приемы с оружием, а затем прощались с Боевым Знаменем института.

- Вы сегодня удостоились высокой чести получить офицерские погоны, дипломы и нагрудные знаки об окончании института. Мы на вас возлагаем большие надежды, - сказал начальник Департамента кадров МО РК генерал-майор Кайрат Копбаев, – вы выбрали настоящую мужскую профессию – защитника Отечества, и мы верим, что вы по жизни достойно будете нести почетное звание «офицер казахстанской армии».

Изюминкой мероприятия стало прощальный вальс, после каждый курсант отпустил в небо белого голубя.

Отметим что, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК является единственным учебным заведением в Центрально-Азиатском регионе осуществляющий обучение по 10 специальностям.

Институт готовит квалифицированных офицеров для зенитных ракетных, радиотехнических войск, частей связи радиотехнического обеспечения авиации, а также инженеров автоматизированных систем управления войсками и вооружением.

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