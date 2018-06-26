Россиянка 15 лет незаконно получала пенсию в Казахстане

75-летнюю женщину будут судить за хищение чужого имущества путём обмана.

Уголовное дело в отношении пенсионерки-иностранки поступило в суд №2 города Костанай, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Согласно информации пресс-службы Костанайского областного суда, гражданка России Л. состоит на учёте в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области с 6 сентября 2000 года и является получателем пенсии по старости. Соответственно, не имеет права на получение пенсии в Казахстане.

"При этом 15 апреля 2003 года, достигнув пенсионного возраста, установленного законодательством республики Казахстан, она обратилась в филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан " по Костанайской области с заявлением о назначении ей пенсии по возрасту и с 1 июня 2005 года государственной базовой пенсионной выплаты", - рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда.

Предприимчивой пенсионерке удалось обмануть работников Костанайского ГЦВП. Она внесла в заявление о назначении пенсии запись об отсутствии пенсионных начислений в странах СНГ и других областях республики, то есть сокрыла факт получения пенсии в Российской Федерации. В итоге стала получателем казахстанской пенсии по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты. Пенсию незаконно россиянка получала в период с 2003 года по март 2018 года.

Всего она незаконно получила пенсию в сумме 3 968 718 тенге. Полмиллиона тенге из них женщина возместила. Разбираться в деталях уголовного дела будут в рамках главного судебного заседания 4 июля 2018 года.

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