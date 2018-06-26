Больше поправок в новый казахский алфавит не будет - Мухамедиулы

Национальная комиссия уже работает над внедрением нынешнего алфавита.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заверил, что больше поправок в новый казахский алфавит на основе латиницы не будет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я могу сказать, что сейчас национальная комиссия уже работает над внедрением нынешнего алфавита. Откуда пошла такая информация? Она (мысль о поправках алфавита - прим. агентства) может у кого-то в своем видении. Сейчас вопрос стоит по применению орфографии на клавиатуре, которая была бы удобной для пользования. Там есть несколько вариантов, на последней комиссии обсуждали. Сейчас они будут проходить апробацию в школах и тогда уже будем применять», - рассказал министр журналистам после встречи с депутатами Сената Парламента.

По его словам, один из вариантов - ввести буквы в клавиатуру. Но это, подчеркнул министр, будет загружать клавиатуру.

«Наша задача - максимально упростить этот процесс, чтобы его было удобно применять у нас и за рубежом. Тем более, есть мобильное приложение, всегда можно ввести и спокойно работать», - отметил он.

Как ранее сообщал министр, в ближайшие дни будут разработаны правила правописания, которые введут в массовое использование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!