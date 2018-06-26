В Китае отключили канал HBO после сравнений Си Цзиньпина с Винни-Пухом

Ведущий юмористического шоу Last Week Tonight Джон Оливер назвал Си Цзиньпина «жутким дяденькой, который держит у себя в подвале 800 тысяч человек».

В Китае заблокировали сайт американского телеканала HBO из-за шутки о председателе КНР Си Цзиньпине.

Как пишет The Guardian,17 июня ведущий юмористического шоу Last Week Tonight Джон Оливер назвал Си Цзиньпина «жутким дяденькой, который держит у себя в подвале 800 тысяч человек». Также он сравнил китайского лидера с Винни-Пухом.

Оливер раскритиковал председателя за политику в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где мусульман отправляют в лагеря перевоспитания. Вдобавок ведущий напомнил, что в 2017 году в тюрьме из-за болезни умер диссидент, лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, а его жена содержится под домашним арестом.

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