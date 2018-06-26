В Астане женщина сбила двух пешеходов, один скончался
Второй пострадавший доставлен в больницу.
Фото : abctv.kz26 июня 2018, 18:34
В понедельник, 25 июня, в Астане в результате ДТП скончался 24-летний мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
Около 08.20 часов на пересечении проспекта Бауыржана Момышұлы и улицы Аманат водитель, управляя автомашиной Toyota Corolla, допустила наезд на двух пешеходов.
По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.
В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний пешеход скончался на месте, 63-летний мужчина с ушибами и травмами доставлен в больницу.
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