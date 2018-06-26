В Петропавловске пожарный спас ребёнка от падения из окна многоэтажки

Ребенок облокотился на москитную сетку окна на 4 этаже.

Во вторник, 26 июня, пожарный расчет в Петропавловске спас ребенка от падения из окна четвертого этажа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 14 час. 10 мин. на телефон 112 поступило сообщение о том, что в окне на 4-м этаже многоэтажки по ул. Жабаева стоял, облокотившись о москитную сетку, маленький ребенок.

С этого момента счёт времени пошёл на секунды: была экстренно оповещена ближайшая пожарная часть, откуда на максимальной скорости выехал дежурный караул. Через минуту под окнами многоэтажки уже разворачивалась автолестница, а её экипаж, под тревожный говор собравшейся толпы прохожих, спешно готовился взобраться на помощь малышу.

Первым, как и положено, к окну поднялся командир отделения – старшина гражданской защиты Казбек Габбасов. По пути он всячески подбадривал ребёнка, который плакал и звал маму, с одной только мыслью – лишь бы он не сделал рокового движения… Но страшного не произошло – с табуретки, опрометчиво прислонённой 3-летней девочкой к окну, она попала в крепкие объятия Казбека, который осторожно, отвлекая кроху разговорами, спустил её вниз.

Осмотр, проведённый сотрудниками центра медицины катастроф по СКО, показал, что ребёнок не пострадал. Затем Алина была передана сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, передали её в руки матери.

«Пришлось даже снять каску, чтобы ребёнок не испугался чужого дяди. Познакомиться, правда, не успели, было не до того», - с улыбкой шутит «крёстный отец» Алины, Казбек Жакыпович. Но тут же сетует - квартира была на замке, окно открыто, а в общем таких случаев в летний период хватает.

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