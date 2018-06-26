Бывшие мэры Павлодара прокатились на трамвае по проспекту Тәуелсіздік

Экскурсия продолжалась один час.

Для павлодарских ветеранов и ровесников Независимости устроили экскурсию по главному проспекту города, который недавно получил название Тәуелсіздік, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Участниками необычной экскурсии стали экс-руководители региона, почетные жители Павлодара и Павлодарской области, а также молодые люди, родившиеся в год обретения Казахстаном независимости. Во время трамвайной прогулки по проспекту Тәуелсіздік они стали свидетелями концертов перед областным культурно-досуговым центром «Шаңырақ» и на площади государственных символов, пленэра художников у памятника Малайсары-батыра. Экскурсоводы рассказали гостям об истории улицы, ее застройке и достопримечательностях, расположенных вдоль проспекта.

- Город преображается с каждым годом, в том числе и эта улица, - сказал пенсионер Алибек Искаков, присоединившийся к экскурсии во время пути. – Я живу в Дачном микрорайоне, где за последний год открыли новый сквер, покрасили и подсветили жилые дома, открыли новый супермаркет.

Экскурсия продолжалась один час. За это время ее участники преодолели на трамвае весь проспект протяженностью почти 14 километров. Бывшие мэры Павлодара, работавшие и в советский период, и во время становления Казахстана, отметили, что проспект Тәуелсіздік стал по-настоящему комфортным, как для водителей, так и для пешеходов.

- Очень много необычных и красивых архитектурных форм установили на улице, все зеленеет и цветет, что очень радует меня как старожила, - говорит Евгений Азаров, возглавлявший Павлодар во времена СССР. – Теперь проспект Тәуелсіздік действительно станет главной улицей города.

В свое время эта улица, которая должна была соединить железнодорожный и автовокзал с аэропортом, носила название Меридианная. Именно здесь проводились сельскохозяйственные ярмарки. Когда в Казахстане начали осваивать целину, улицу, как и весь город, начали активно застраивать. Появляется дом культуры железнодорожников, дом культуры металлургов, строятся школы. В 1960 году – к 15 годовщине окончания Великой Отечественной войны – улицу хотели назвать именем Победы.

Сегодня, спустя несколько десятилетий, эта улица стала первым в Павлодаре проспектом. В прошлом году на его благоустройство выделили более 1 миллиарда тенге. За счет этих средств на улице высадили живую изгородь, обновили освещение, покрасили дома и обустроили пешеходные зоны. Кроме того, по проспекту начали курсировать новые трамваи. В Павлодаре решили кардинально обновить подвижной состав трамвайного управления, заказав сразу 23 новых вагона.

Адиль Аскеров

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