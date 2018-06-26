WBC выбрал специальный пояс для боя Головкин — «Канело»

Второй бой Головкин — «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

Всемирный боксерский совет (WBC) провел голосование, в котором попросил болельщиков выбрать специальный пояс организации, который будет стоять на кону в рематче Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) в сентябре, сообщает Sports.kz.

54% фанатов проголосовало за белый пояс, 46% — за зеленый. Таким образом, специальный пояс WBC, который получил победитель боя, будет выглядеть так:

Напомним, для первого боя «Канело» — GGG специальный пояс изготовили специалисты по декоративно-прикладному искусству из индейского народа Мексики уичоли. А победив на «Синко де майо» Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО), Головкин получил пояс уже сделанный народом цельтали.

Второй бой Головкин — «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.