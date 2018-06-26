Родившиеся в придорожном пункте Актобе двойняшки скончались

Проводится расследование.

В городском роддоме № 1 Актобе скончались девочки-близнецы, родившиеся в придорожном спасательном пункте в Актюбинской области, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Напомним, 21 июня в придорожном пункте в Актобе сотрудники трассового медико-спасательного пункта приняли экстренные роды у местной жительницы.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова прокомментировала смерть близняшек.

"Диагноз - преждевременное дородовое излитие околоплодных вод. По дороге начинаются схватки. Она рожает в дорожном медицинском пункте в сопровождении акушерки. Туда направляются врачи центрально-районной больницы и вылетают срочно по линии санавиации вертолёт. Оба ребёнка глубоко недоношенные и они умирают в областном перинатальном центре. На вскрытии все признаки недоношенности, незрелости, в результате чего бывают различные изменения. Окончательный диагноз патологоанатомического вскрытия будет готов по истечению 10-14 дней. На сегодняшний день мы ведём внутренне расследование этого дела", - сообщила Светлана Есенаманова.

По её словам, санавиация и оказание экстренной помощи в момент родов на дорожной точке соответствовали требованиям.

"Также сообщалось, что отец имеет претензии к Центрально-районной больнице. В этом отношении мы проводим внутренне-служебное расследование. Наверное, он имеет претензии в плане транспортировки. Сейчас идёт внутреннее расследование, мы разбираемся", - ответила она.

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