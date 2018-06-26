Наркобаронов в Алматы еще не ловили - судья

Глава суда по уголовным делам рассказал о борьбе с наркоманией в Алматы.

В Алматы еще не было уголовного дела, связанного с поимкой наркобаронов. Об этом на брифинге сообщил председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, органы досудебного расследования не могут представить нам дела, по которым проходят наркобароны. Как правило, нам попадает, образно говоря «мелкая рыбешка», то есть человек, который приобрел у наркобарона и дальше распространяет. А выйти на настоящего наркобарона, к сожалению, таких дел у нас пока не было. Если к нам попадет, естественно, в соответствии с законом получит соответствующее наказание. Мы можем гарантировать», - заявил М. Какимжанов.

Также его коллега, судья Бахытхан Бакирбаев, отметил, что мелкие сбытчики находят изощренные способы распространения наркотиков. К самым популярным в настоящее время схемам сбыта относятся социальные сети и мессенджеры. Оплата уже происходит через онлайн-кошельки.

«В прошлом году преступная группа из 8 человек была осуждена на длительный срок. Все молодые ребята, 1995-96 годов рождения, шестеро являлись студентами вузов Алматы. Почти все - коренные алматинцы. Они занимались сбытом марихуаны и гашиша через QIWI-кошелек. Если пройтись по темным закоулкам города, везде есть реклама с номерами, где можно приобрести дозу. Еще двое осужденных по такой же схеме продавали героин, они были осуждены», - рассказал Б. Бакирбаев.

Спикеры также добавили, что в Алматы традиционные наркотики имеют большой спрос на рынке продаж, нежели синтетические.

«Львиная доля сбыта идет наркотиков из природных компонентов. Синтетика - веяние современного мира. К сожалению, есть в нашей практике рассмотрение таких дел», - добавил глава суда по уголовным делам Мартпек Какимжанов.

Ранее он отметил, что с начала 2018 года за незаконный сбыт наркотических средств были осуждены 18 человек.

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