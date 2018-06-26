Казахстан хочет возобновить прямой рейс в Австрию

Соответствующая работа проводится МИР РК.

26 июня в Астане состоялось третье заседание казахстанско-австрийской рабочей группы по транспорту и инфраструктуре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

Заседание проведено под сопредседательством первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Романа Скляра и генерального секретаря министерства транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики Андреаса Райхардта.

В ходе заседания стороны обменялись информацией о последних изменениях в сфере развития транспорта, создания транспортных коридоров, в вопросах транзита и развития цифровизации на транспорте двух стран.

Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта, гражданской авиации, а также реализация совместных проектов в транспортно-логистической сфере.

Необходимо отметить, что казахстанская сторона подчеркнула важность возобновления прямого авиасообщения между странами и выразила свою готовность начать переговорный процесс в ближайшее время. Австрийской стороне предложено рассмотреть варианты возобновление прямого авиасообщения.

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