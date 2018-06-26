ДТП на трассе в ВКО унесло жизни четырех человек

Авария произошла на трассе по маршруту Усть-Каменогорск-Тарбагатайский район.

В Тарбагатайском районе ВКО сегодня утром произошла авария. На трассе по маршруту Усть-Каменогорск – Тарбагатайский район столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли четыре человека: два водителя и два пассажира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Аltaynews.

Об этом корреспонденту сайта рассказали очевидцы происшествия. Погибший водитель является таксистом Тарбагатайского района, водитель второго автомобиля – молодой парень из Зайсанского района, и еще две женщины – пассажирки. Одна из погибших женщин находилась в салоне вместе с мужем и внуком. Они не пострадали, а женщина скончалась на месте от полученных травм.

Остальные пассажиры обоих автомобилей получили травмы разной степени тяжести.

- На месте погибли четверо, – рассказывает очевидец. – Водитель из Зайсана, молодой парень, был еще жив, когда мы вытаскивали его из машины. Но после почти сразу умер. Там были другие пассажиры, они получили травмы. Девушка из Зайсанского района сидела без ремня, у нее травма головы, сломана нога. Еще один пассажир получил перелом руки и ребра. А одного мальчика спас его рюкзак, который он держал на коленях в момент аварии.

По словам очевидцев, машина скорой помощи смогла доехать до места происшествия лишь спустя два часа после вызова.

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