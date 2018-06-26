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Бывший муж звезды "Игры престолов" оказался на улице после развода

Питер Лофран женился на Лине Хиди в 2007 году.

Фото : © AP Photo / Invision/ Evan Agostini26 июня 2018, 19:56

Питер Лофран, экс-супруг актрисы Лины Хиди, которая получила широкую известность благодаря роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", вынужден петь на улице ради заработка, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Лофран и Хиди поженились в 2007 году. Мужчина работал стилистом в Голливуде и, как сообщают его друзья, вел жизнь миллионера. Однако в 2011 году супруги развелись и начали дорогостоящий судебный процесс, которые стоил Питеру состояния.

"Питер полностью исчерпал свои финансы за последние несколько лет. Ему пришлось очень нелегко, как и сейчас. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни на пособие в Лидсе", — сообщил собеседник издания.

Как сообщается в статье, Лофрана видели в британском Лидсе, где он на улице пел песни Джеймса Бланта и Майкла Бубле. Его товарищи запустили кампания по сбору средств для оплаты услуг адвоката.


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