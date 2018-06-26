В Туркестанской области около 5 тысяч выпускников набрали на ЕНТ выше 100 баллов

В целом, по результатам тестирования, средний балл области составляет 79,4 баллов.

В Туркестанской области за пять дней Единого Национального тестирования учащиеся, сдав экзамены, набирают соответствующие баллы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По результатам пяти дней тестирования, ЕНТ сдали 20508 учащихся, самый высокий результат - 138 баллов - набрали 3 учащихся, 5 выпускников - 137 баллов, 9 учащихся – 136 баллов. Об этом сообщает областное управление образования.

По их словам, 4843 выпускника набрали выше 100 баллов. В целом, по результатам тестирования, средний балл области составляет 79,4 баллов.

Кроме того, представители ведомства сообщили, что за нарушения правил ЕНТ из аудитории удалены четверо учащихся, их результаты были аннулированы.

При запуске на тестирование нарушений правил ЕНТ не установлено. Все выпускники прошли через специальные рамные металлоискатели, а также у абитуриентов изъяты запрещённые предметы, мобильные телефоны.

Стоит отметить, что в 2017-2018 учебные годы по области 11 классов закончили 33765 учащихся, из них 22417 подали заявление на сдачу ЕНТ. Также 26 июня ЕНТ сдадут 1317 выпускников из 48 школ двух районов, в частности, Мактарал и Сарыагашский районы.

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