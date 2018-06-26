Установлена личность женщины, тело которой нашли в Таразе

56-летняя женщина одна растила двоих детей, злоупотребляла алкоголем, бродяжничала.

В ДВД Жамбылской области прокомментировали факт обнаружения погибшей женщины на водном канале в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Жамбылской области.

В Таразе на канале «Базарбай» местными жителями обнаружен труп гражданки, погибшая была в одежде. Труп извлечен силами ГУ «Оперативно-спасательный отряд» ДЧС Жамбылской области.

«25 июня оперативному дежурному ОП-1 УВД города Тараза поступило сообщение о том, что около водосточного канала по улице Толе би найдено тело женщины, - рассказали в пресс-службе ДВД Жамбылской области. - Выехавшие сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место обнаружения погибшей женщины. Признаков, указывающих на насильственную смерть, не обнаружено. Личность установлена».

Как оказалось, 56-летняя женщина одна растила двоих детей, злоупотребляла алкоголем, бродяжничала, уточнили в ведомстве. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

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