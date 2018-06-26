Топ-менеджер украл у фирмы 370 тысяч фунтов стерлингов и купил котят

Суд приговорил Фэрримонда к четырем годам лишения свободы.

В Великобритании финансовый директор строительной фирмы присвоил себе около 370 тысяч фунтов стерлингов (почти 31 миллион рублей) ради собственной выгоды. На украденные деньги мужчина приобрел породистых котят.

Житель английского города Чорли, графство Ланкашир, Мэтью Фэрримонд (Matthew Farrimond) признался в 12 эпизодах мошенничества. По данным суда, денежные средства должны были поступить на счета благотворительных организаций. Кроме того, британец занимался отмыванием денег.

Британец попал под подозрение, когда были обнаружены два чека с незапланированными тратами на благотворительность. Обвинение назвало мужчину «самой опасной угрозой компании», поскольку, пока сотрудники «с трудом зарабатывали деньги», мошенник притворялся благотворителем.

Суд приговорил Фэрримонда к четырем годам лишения свободы.

В 2015 году глава американской компании Gravity Payments Дэн Прайс прославился тем, что сократил свою годовую зарплату на 93 процента. С миллиона долларов его заработок опустился до 70 тысяч. Мужчина пошел на такой шаг ради того, чтобы повысить оплату труда подчиненных.

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!