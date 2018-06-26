Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп принесла неожиданную пользу

21 июня жена президента США Дональда Трампа Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?».

Активисты флешмоба против скандальной надписи на плаще Мелании Трамп собрали 250 тысяч долларов для детей-беженцев за три дня. Об этом сообщает Independent.

21 июня жена президента США Дональда Трампа Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?».

Знаменитости устроили флешмоб, публикуя фотографии в одежде с принтами вроде «Нет, нам всем не наплевать. А вам?». Движение поддержали производители одежды. Среди них оказался Wildfang. Бренд выпустил куртки с похожей надписью и пообещал отправить все вырученные от продажи средства иммигрантам в Техас. Через час все куртки были распроданы, а через три дня Wildfang заработал 250 тысяч долларов.

«Я иммигрант, в моей команде есть и другие иммигранты, и нас это глубоко задело. Фотографии Мелании насыпали соль на рану», — пожаловалась глава Wildfang Эмма Макллрой. Она добавила, что компания продолжит продавать куртки и собирать деньги.

В январе компания Amazon сняла с продажи продукцию магазина Styleart за расизм. Магазин продавал детские футболки с надписью Slavery gets shit done («Рабство помогает достичь результата»). Вся продукция продавца содержит эту надпись. Ее все еще можно купить в магазинах в США. В первую очередь на одежду обратили внимание представители благотворительной организации «Антирабство». Все модели на фотографиях — белые.

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