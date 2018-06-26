Казахстанский профессионал Жанибек Алимханулы выйдет на ринг в августе

Тренер Мак Гирт заявил, что с каждой тренировкой Жанибек становится все лучше.

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (2-0-0) в Лос-Анджелесе начал проводить спарринги под руководством своего нового тренера Бадди Мак Гирта, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

«Начали проводить спарринги. (...). После окончания занятий другие боксеры просят Жанибека о совместном фото, потому что понимают, что он будущий чемпион. И еще - на ринг «Казахский воин» выйдет уже в августе», - сообщил на своей странице в Инстаграм пиар-менеджер отечественного средневеса Берик Султан.

Напомним, что две недели назад Алимханулы подписал контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank. Тренер Мак Гирт заявил, что с каждой тренировкой Жанибек становится все лучше.