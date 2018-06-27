Последствия ливня в Астане устраняют коммунальные службы

Всего задействовано 117 единиц техники, из них:

На данный момент во всех районах Астаны задействовано 117 единиц техники, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Астане прошли обильные осадки в виде дождя. В настоящее время в городе проводится работа по откачке воды силами коммунальных служб.

Всего задействовано 117 единиц техники, из них:

В районе Есиль – 42 единицы техники, в том числе 35 ас-машин, 5 мотопомп, 2 трактора-насоса:

в центральном квадрате – 23 ед.;

ж/м «Чубары» – 4 ед.;

ж/м «Восточнее Ильинки» – 2 ед.;

ж/м «Караоткель» – 1 ед.;

ж/м «Комсомольский» – 2 ед.;

ж/м «Заречный» – 1 ед.;

ж/м «Тельмано» – 1 ед.;

ж/м «Пригородный» – 1 ед.

В районе Сарыарка – 34 единицы техники, в том числе 32 ас-машины, 2 мотопомпы:

в центральном квадрате – 22 ед.;

ж/м «Коктал» – 4 ед.;

ж/м «Агрогородок» – 4 ед.;

районе госпрограммы – 4 ед.

В районе Алматы – 23 единицы техники.

В районе Байконыр – 18 единиц техники:

ас-машин – 16 ед.;

мотопомпы – 1 ед.;

ТЗ-насос – 1 ед.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!