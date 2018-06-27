Последствия ливня в Астане устраняют коммунальные службы
Всего задействовано 117 единиц техники, из них:
На данный момент во всех районах Астаны задействовано 117 единиц техники, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В Астане прошли обильные осадки в виде дождя. В настоящее время в городе проводится работа по откачке воды силами коммунальных служб.
Всего задействовано 117 единиц техники, из них:
В районе Есиль – 42 единицы техники, в том числе 35 ас-машин, 5 мотопомп, 2 трактора-насоса:
в центральном квадрате – 23 ед.;
ж/м «Чубары» – 4 ед.;
ж/м «Восточнее Ильинки» – 2 ед.;
ж/м «Караоткель» – 1 ед.;
ж/м «Комсомольский» – 2 ед.;
ж/м «Заречный» – 1 ед.;
ж/м «Тельмано» – 1 ед.;
ж/м «Пригородный» – 1 ед.
В районе Сарыарка – 34 единицы техники, в том числе 32 ас-машины, 2 мотопомпы:
в центральном квадрате – 22 ед.;
ж/м «Коктал» – 4 ед.;
ж/м «Агрогородок» – 4 ед.;
районе госпрограммы – 4 ед.
В районе Алматы – 23 единицы техники.
В районе Байконыр – 18 единиц техники:
ас-машин – 16 ед.;
мотопомпы – 1 ед.;
ТЗ-насос – 1 ед.
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