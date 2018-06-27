Учёные выявили смертельную опасность кастрюль и сковород

Помимо повреждённой посуды опасность заболевания раком представляет водостойкая одежда и огнеупорные материалы.

Микроскопические частицы, находящиеся в антипригарной посуде и водостойкой одежде, могут попасть в организм человека вместе с едой и вызвать рак. Об этом сообщает агентство Daily Mail со ссылкой на доклад Агентства по охране окружающей среды в Вашингтоне.

Опасность потенциального заболевания состоит в том, что в состав антипригарной посуды, а также водостойких и огнеупорных материалов входит перфтороктановая кислота, обладающая токсичными и канцерогенными действиями. Лабораторные исследования на животных показали, что данная кислота увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов. Кроме того, вещество способно вызвать бесплодие.

В частности, человек может испытывать воздействие вредных веществ при использовании сковород или кастрюль с повреждённым антипригарным покрытием, а также при их перегревании.

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