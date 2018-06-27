Аким Усть-Каменогорска рассказал, почему уехал с места смертельного ДТП

По словам чиновника, он хотел догнать скорую.

Главный свидетель смертельного ДТП в Риддере, аким Усть-Каменогорска, рассказал, почему сел за руль внедорожника и уехал с места происшествия. Куат Тумабаев уверяет, что хотел догнать скорую, которая в тот момент якобы проезжала мимо. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Чиновник не стал игнорировать слушания по резонансному делу и рассказал свою версию произошедшего. Правда, снимать процесс на телекамеру запрещено – это требование обвиняемого, и суд с ним согласится.

В тот вечер выпивший замакима Риддера вез градоначальника домой. По обочине шел 19-летний Евгений Смольников, которого сбили насмерть. Аким Тумабаев якобы пытался вызвать помощь по телефону, но не смог найти мобильный. Поэтому не придумал ничего лучше, чем сесть за руль и попытаться догнать скорую, якобы промчавшуюся мимо. Но через 200 метров его остановили полицейские.

Отец погибшего до этих пор требовал, чтобы против главы города, который после случившегося взял неоплачиваемый отпуск, тоже завели уголовное дело. Теперь он не так категоричен.

Виновника трагедии, замакима Бауржана Курманбаева, которого, впрочем, уже уволили, он попросил не лишать свободы: якобы сумел простить.

Приговор по громкому делу планируют вынести 27 июня. Чиновнику грозит до 5 лет колонии.

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