Сообщение в WhatsApp спровоцировало массовое избиение нищих в Индии

По данным полиции, сообщение оказалось ложным.

В Индии толпа избила несколько человек, которых заподозрили в убийствах для продажи органов. О возможных преступлениях местные жители узнали из сообщения, распространенного в WhatsApp, сообщает Reuters.

Жители нескольких районов штата Мадхья-Прадеш получили сообщение, в котором говорилось, что по области ходят 500 человек, притворяющиеся нищими, которые убивают людей и забирают органы жертв. Авторы просили пользователей пересылать это сообщение друзьям и родственникам.

По данным полиции, сообщение оказалось ложным. Трое человек, распространивших его, арестованы.

Как отмечается, в мае в Индии толпа избила до смерти 26-летнего мигранта. Местные жители заподозрили его в похищении детей из-за распространившейся в WhatsApp ложной новости о торговцах детьми.

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