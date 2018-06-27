Кто будет следующим соперником Головкина после Альвареса

Головкин владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO, а Сондерсу принадлежит пояс WBO.

Издание Behind The Gloves оценило шансы Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) на объединительный бой с Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО) в случае победы над Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Билли Джо может взять себе имя поменьше, чтобы остаться занятым и не простаивать перед возможным большим боем с Головкиным в декабре, если тот 15 сентября победит „Канело“. Промоутер Головкина Том Леффлер рассказал Behind The Gloves, что Геннадий хочет еще один рад подраться до конца года, и объединительный бой высоко в этом списке. Тем самым он как бы говорит, что бой с Сондерсом — это то, чего они хотят», — пишет сайт.

Напомним, Головкин владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO, а Сондерсу принадлежит пояс WBO.





