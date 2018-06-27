МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Указать точные даты возвращения на сцену, однако, не представляется возможным.

МакSим после двенадцати лет творческой деятельности уходит в бессрочный отпуск. Причиной стали проблемы со здоровьем артистки, которые не дают ей возможности дальше гастролировать и выступать. Певица не прощается с публикой навсегда — после восстановления она намерена вновь заняться творчеством, сообщает СтарХит.

Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось отменить запланированные концерты в нескольких российских городах, также она не смогла принять участие в фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах и присутствовать на ежегодной встрече с поклонниками в свой день рождения.

Представители артистки пока не комментирует ее состояние, но уверяют, что поводов для сильного беспокойства нет. Не исключено, что в будущем МакSим предстанет перед публикой в новом качестве. Указать точные даты возвращения на сцену, однако, не представляется возможным.

Появившееся время певица также планирует посвящать дочерям – девятилетней Александре и трехлетней Марии.

Перед уходом в бессрочный творческий отпуск МакSим готовит подарок всем, кто ценит ее творчество — презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выйдет в ближайшее время. В нем показана настоящая история любви, заканчивающаяся хэппи-эндом. В главных ролях снялась реальная пара — Евгений Жук и Настя Белочкина. По замыслу клипа, МакSим играет роль сторонней наблюдательницы. Кстати, Евгений ранее уже работал с артисткой — снимался в клипе на ее песню «Как летать».

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