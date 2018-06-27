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В Британии объявили пивной кризис

Положение усугубляется жаркой погодой и продолжающимся чемпионатом мира по футболу, в котором сборная Англии выступает крайне удачно/

Фото : Gleb Garanich / Reuters27 июня 2018, 07:13

В Великобритании возник дефицит диоксида углерода (углекислый газ), широко применяемого в пищевой промышленности, в том числе при изготовлении пива. Телеканал NBC назвал нынешнее положение в стране пивным кризисом.

Как поясняет Financial Times, один из крупнейших поставщиков пенного напитка в королевстве — компания Booker — был вынужден несколько ограничить объемы продукции 10 ящиками пива, пятью ящиками сидра и безалкогольных напитков в одни руки.

В качестве одной из причин сложившейся ситуации специалисты называют технические трудности, возникшие у единственной газовой компании в стране. Кроме того, пять производителей углекислоты в Европе по традиции летом закрыли свои предприятия на техобслуживание. Осталось одно — в Великобритании, добавляет The Wall Street Journal.

Положение усугубляется жаркой погодой и продолжающимся чемпионатом мира по футболу, в котором сборная Англии выступает крайне удачно — команда досрочно вышла в плей-офф турнира после двух матчей. Британцы, отмечает издание, активно скупают пиво, из-за чего в барах и ресторанах его стало не хватать.

Источник: Lenta.ru


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