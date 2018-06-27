Убийство парня: вспороли живот, внутренности положили рядом с телом
Подозрения пали на сверстника погибшего и его 15-летнего друга. Их задержали.
Фото : RZN.info27 июня 2018, 07:22
В Винницкой области Украины пропавшего 22-летнего парня нашли с распоротым животом, а рядом были его внутренности – которые кто-то вытащил и положил отдельно, сообщает fakty.ictv.ua.
Подозрения пали на сверстника погибшего и его 15-летнего друга. Их задержали.
Оказалось, что все началось с застолья, а переросло в ссору с дракой. В ходе этого они забили бедного парня, а потом решили сделать вскрытие просто из любопытства.
– Мы хотели увидеть его органы изнутри. У меня был интернет. Я видел, как это делается. То есть я был психически и морально готов, – признался подозреваемый.
Теперь ему и его сообщнику грозит пожизненное лишение свободы.
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