Куда пошли деньги из ЕНПФ

Работать деньги будут и в транспортной отрасли, и энергетике иностранных государств.

Пенсионные накопления казахстанцев инвестированы в нефтегазовые компании Китая и Индии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

В мае этого года на средства ЕНПФ были приобретены ценные бумаги нескольких компаний на сумму около 30 млрд тенге. Работать деньги будут и в транспортной отрасли, и энергетике иностранных государств. Сроки погашения обязательств перед пенсионным фондом разные. Эмитенты были размещены в иностранной валюте, отмечают аналитики ассоциации финансистов Казахстана.

В целом объем инвестиций в иностранные компании значительно меньше, нежели в казахстанский квазигоссектор. За рубежом работают всего 1,3% пенсионных средств от всего портфеля фонда, 46% инвестированы в государственные ценные бумаги Казахстана. В разрезе валют продолжает лидировать нацвалюта: две трети портфеля инвестированы в тенге, чуть больше 30% в долларах США. При этом аналитики оценивают положительно инвестиционную политику ЕНПФ, отмечая, что портфель пенсионных накоплений казахстанцев по итогам мая этого года увеличился на 128 млрд тенге, до 8,2 трлн тенге.

- В целом если смотреть фонд достаточно большой 8,2 трлн тенге. И даже поступления достаточно большой объем идет ежемесячно. Эти средства должны работать, они должны инвестироваться. И понятное дело, что ЕНПФ сейчас диверсифицирует портфель. В прошлом году акцент ставился именно на инвестиции гособлигации иностранных государств, в этом году мы видим, что средства инвестируются в корпоративные облигации, достаточно объемные средства, и в иностранные финансовые институты в виде вкладов, - эксперт аналитического Центра ассоциации финансистов Казахстана Мерей Исабеков.

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