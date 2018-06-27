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В Шымкенте мужчина утонул в водоеме

По предварительной версии, парень мог запутаться в густых водорослях.

Фото : otyrar.kz27 июня 2018, 07:58

26 июня в небольшом озере, расположенном в жилом массиве Кайнар булак города Шымкента, утонул молодой мужчина. Как стало известно, купаться он приехал вместе с приятелем и двумя детьми, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В какой-то момент доплыл до середины озера и стал звать на помощь. Отдыхающие пытались собственными силами оказать помощь, но не смогли. Они вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники водно-спасательной службы извлекли тело утонувшего.

По предварительной версии, парень мог запутаться в густых водорослях.

Спасатели еще раз предупреждают жителей области о том, что купаться в неприспособленных для этого местах, опасно для жизни.


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