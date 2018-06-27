В Павлодаре осудили полицейского, виновного в смертельном ДТП

За совершение ДТП на встречной полосе, в котором погиб пассажир, полицейскому предстоит полтора года провести в колонии.

Тридцатидвухлетний полицейский — водитель управления специализированной службы охраны Павлодарской области МВД РК — осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы, сообщила Sputnik пресс-секретарь суда №2 города Павлодара Гульсум Ахтаева.

По информации судебного ведомства, 16 января этого года, около 6.20 утра, страж порядка, управляя автомобилем "ВАЗ-21074" на улице Малая объездная в Павлодаре не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной IVECO.

В результате столкновения 37-летний пассажир "ВАЗа" с многочисленными травмами был доставлен в горбольницу, где вечером того же дня скончался.

С учетом того, что обвиняемый имеет на иждивении двух малолетних детей, и других смягчающих обстоятельств, суд счел возможным осудить его на полтора года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами в течение пяти лет,

Кроме того, с него, по гражданским искам трех потерпевших будет взыскано 2,5 миллиона тенге и 80 тысяч представительских расходов.

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