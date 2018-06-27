В Усть-Каменогорске нашли еще несколько луж с мазутом

Сотрудники ЦЭБа считают, что озёра образовались в результате промывки цистерн.

Жителей областного центра взволновала история белого щенка, чудом спасённого из мазутной ямы. Теперь защитники природы задаются вопросом, откуда взялась смертельная ловушка в людном месте. По данным специалистов, она в городе не единственная, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Впервые экологический патруль наткнулся на масляное озеро во время планового рейда в 2015 году. Странный водоём разлился на дне отработанного глиняного карьера вблизи полигона твёрдых промышленных отходов. Практически сразу после того, как экологи обратили на него внимание, кто-то поджёг нефтепродукты на поверхности озера. Огнеборцы погасили пожар, а потом странный водоём был засыпан. Сегодня он уже не существует.

Однако в ходе обследования окрестностей экологи обнаружили поблизости ещё одно масляное озеро.

— Его глубина достаточно велика, наверняка больше метра, — говорит специалист центра экологической безопасности Анатолий Филиппов.

Откуда взялись гигантские лужи нефтепродуктов в областном центре — тайна, покрытая мраком. После обнаружения первых водоёмов, по словам Анатолия Филиппова, этим вопросом занимался акимат. Но внятного ответа до сих пор нет. Сотрудники ЦЭБа считают, что озёра образовались в результате промывки цистерн. Все опасные водоёмы располагаются поблизости от железнодорожного полотна — под откосом, в оврагах.

Последний — тот, в котором едва не утонул щенок — состоит из смеси битума, растворителей и солярки.

— Там, судя по всему, какие-то отморозки гуляли, — рассказывает эколог. — По берегу бутылки разбросаны. Вероятно, они собачку в яму и кинули.

Опасность странных озёр для окружающей среды не подлежит сомнению. Вокруг расположены жилые массивы и дачи. Жители частного сектора выпасают скот на пустырях. Животные в любой момент рискуют угодить в мазутную ловушку. Нефтепродукты могут поджечь, как это уже случилось однажды. Велика вероятность попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды.

К слову, риск для здоровья горожан представляет и бывшее русло реки Комендантки. Осенью 2017 года внезапно покраснело болото за гостиницей «Турист». Экологи обследовали его и выяснили, что странный цвет воды образовался вследствие природных химических процессов. Сама цветущая вода не повредит никому. А вот помойки, стихийно образующиеся в русле умершей реки усилиями окрестных жителей и бомжей, вовсе небезвредны. Очаги антисанитарии в центре города необходимо устранять.

— На злачные места за автовокзалом, гостиницей, в Тополиной роще средств почему-то не находится, — сетует Анатолий Филиппов.

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