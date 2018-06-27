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В Астане более 100 земельных участков использовались не по назначению

В ДГД призвали не допускать нарушения налогового законодательства Республики Казахстан.

Фото : adi19.ru27 июня 2018, 08:44

Столичные налоговики в ходе рейдов выявили более 100 земельных участков, используемых не по назначению, сообщает МИА "Казинформ".

«Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району Астаны выявлено более 100 объектов земельных участков, не используемых в соответствующих целях. Лица, не исполняющие обязательства, были привлечены к оплате налога по ставке в десятикратном размере, сумма составила 197 млн тенге»,- говорится в сообщении.

В департаменте призвали не допускать нарушения налогового законодательства Республики Казахстан, так как за неисполнение налоговых обязательств предусмотрены административные меры.


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