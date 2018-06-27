В Астане более 100 земельных участков использовались не по назначению
В ДГД призвали не допускать нарушения налогового законодательства Республики Казахстан.
Фото : adi19.ru27 июня 2018, 08:44
Столичные налоговики в ходе рейдов выявили более 100 земельных участков, используемых не по назначению, сообщает МИА "Казинформ".
«Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району Астаны выявлено более 100 объектов земельных участков, не используемых в соответствующих целях. Лица, не исполняющие обязательства, были привлечены к оплате налога по ставке в десятикратном размере, сумма составила 197 млн тенге»,- говорится в сообщении.
В департаменте призвали не допускать нарушения налогового законодательства Республики Казахстан, так как за неисполнение налоговых обязательств предусмотрены административные меры.
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