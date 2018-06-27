В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

На западе республики погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 июня, передает zakon.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Лишь на западе республики погода без осадков", - говорится в сообщении.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ветер 15-25 м/с, днем местами шквал, возможен град, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью местами туман. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, днем Костанайской области местами ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, днем Жамбылской области местами возможен град. В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Туркестанской области местами шквал. Днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской областях днем сохраняется сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами очень сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 июня в Западно-Казахстанской, в Атырауской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Вероятность шторма 85-90 %. 27-29 июня в Акмолинской области местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, днем 27 июня порывы 25 м/с. Местами гроза, ночью местами туман, днем-шквал, град. 27 июня местами ожидается сильный дождь. В Астане 27-29 июня ожидается гроза, днем град. Вероятность шторма 80-85 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 25°, ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 20°, дождь: гроза.

Прогноз погоды на 27 июня.

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