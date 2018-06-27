Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
Будут рассмотрены проекты законов РК «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества», «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года».
Также депутаты подготовят заключения по проекту закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза».
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