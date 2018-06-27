Обвиняемый в избиении ребенка экс-аким в Акмолинской области заплатит 36 тысяч тенге

Постановление не вступило в законную силу.

К штрафу в размере 15 МРП (36075 тенге) приговорил суд экс-акима Коргалжынского сельского округа, обвиняемого в избиении подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением Коргалжынского районного суда экс-аким сельского округа Жанат Омаров, обвиняемый в избиении 8-классника Диаса Мукан, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 73-1 КоАП РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья».

«Ему назначено административное взыскание в вид штрафа в размере 15 МРП (1 МРП=2405 тенге). Постановление не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение 10 дней со дня вручения постановления в письменном виде», - рассказали в пресс-службе Акмолинского областного суда.

В ведомстве уточнили также, что о каких-либо подробностях по делу можно будет говорить только через 5 дней, когда будет готово постановление.

Напомним, административные дело в отношении экс-акима Коргалжынского сельского округа, подозреваемого в избиении подростка, поступило в суд в марте текущего года. По сообщению пресс-службы ДВД Акмолинской области, проведенные экспертизы по делу показали, что здоровью мальчика причинен легкий вред. Однако в 2017 году уголовную статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» декриминализировали. Теперь она входит в разряд административных. Поэтому в отношении экс-акима уголовное дело было прекращено и составлен административный протокол по ч. 1 ст. 73-1 КоАП РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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