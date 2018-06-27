Ноты Нацбанка пользуются популярностью у казахстанцев

Инвестировать в ценные бумаги можно при наличии очень скромных средств, без комиссий и налогов.

На сегодняшний день населением приобретено более 1,4 миллиона нот на сумму 130 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Финансовая грамотность казахстанцев постоянно растет. Население пользуется различными банковскими продуктами. К линейке услуг, предоставляемых банками второго уровня, растет увеличение числа покупателей нот Нацбанка. Возможно, одной из причин роста стало создание удобного сервиса «Invest Online». Он представляет собой простой и бесплатный инструмент для самостоятельного инвестирования физлицами денег в ноты Нацбанка.

С помощью данной системы любой казахстанец может в онлайн режиме через мобильное приложение или веб-сайт инвестировать деньги в ноты Нацбанка. Приятным моментом является гарантированный доход с ежедневным начислением вознаграждения. Как показал анализ, программа пользуется спросом у населения. Самое важное для людей с точки зрения безопасности вкладов является то, что ноты, выпущенные Нацбанком, представляют собой безрисковый финансовый инструмент, возвратность инвестиций по которым гарантируется НБ. Это означает отсутствие рисков для клиента с точки зрения возврата средств.

Интерес к нотам также увеличивается в связи с тем, что все операции для покупателя нот бесплатны вне зависимости от суммы и количества транзакций. Более того, инвестировать в ценные бумаги можно при наличии очень скромных средств (на уровне 100 тенге), без комиссий и налогов. Для снятия средств нет необходимости ждать какого-либо срока, пользователи могут без комиссий в любой момент вывести деньги на платежную карточку путем обратной продажи ранее приобретенных нот. При этом люди получают гарантированный доход и сохраняют начисленные проценты.

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