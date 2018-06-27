Мужчина отсудил у бывшей жены 500 тысяч тенге за неродную дочь

В суде истец потребовал вернуть выплаченную ранее сумму алиментов.

В Костанайском городском суде мужчина оспорил отцовство и потребовал назад деньги, выплаченные им бывшей супруге в качестве алиментов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Из материалов дела следует, что истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке с 2012 по 2015 год. В браке у них родилась девочка. После развода мужчина ежемесячно платил алименты на содержание дочери, поддерживал отношения с ребенком, общался, забирал на выходные.

"В декабре 2017 года ответчица сообщила, что выходит замуж и просила истца отказаться от ребенка. Вследствие этого у истца закрались сомнения об отцовстве, и он предложил добровольно сдать анализ ДНК. Согласно результатам исследования установлено, что отцовство истца в отношении дочери исключается, и отцом ребенка является другой мужчина. Заключение эксперта и факт обмана ответчицей, её недобросовестное поведение стало потрясением не только для истца, но и для его родителей, так как они имели привязанность к ребенку", - сообщили в суде.

В суде мужчина потребовал взыскать с бывшей супруги сумму выплаченных ранее алиментов - 352 121 тенге, освободить его от дальнейших выплат и исключить сведения из актовой записи, как об отце.

В дальнейшем стороны заключили медиативное соглашение, согласно которому истец отказался от своих требований, а ответчик обязалась выплатить сумму неосновательного обогащения в размере 502 000 тенге.

Определением суда медиативное соглашение утверждено, производство по делу было прекращено.

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