В Казахстане выросло производство мебели

С начала года мебель подорожала почти на 2%.

Казахстанские производители мебели выпустили продукции на 16,7 млрд тг - на 13,4% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции, ИФО в секторе составил 106,6%, передает zakon.kz со ссылкой Info ENERGYPROM.KZ.

Лидируют по объемам производства Алматы и прилегающая область, а также - Павлодарская область. На тройку регионов-лидеров приходится 53,3% от всего выпуска в секторе по РК.

В натуральном выражении заметно увеличился выпуск табуреток, стульев и прочей мебели для сидения с металлическим каркасом (+36,3% за год, до 424,9 тысячи штук), а также офисной деревянной мебели (на 10% год-к-году, до 139,9 тыс. штук).

В то же время, производство деревянной мебели для гостиных и столовых резко сократилось - сразу минус 58,8% за год, до 24,3 тысячи штук.

Самый высокий уровень импортозависимости на рынке РК - именно в этом сегменте, так, сразу 88% спроса на деревянную мебель для столовых и гостиных перекрывает завезенная продукция. Также импорт правит сегментом мебели для предприятий торговли (сразу 85,5% спроса), как и стульев и прочей мебели для сидения с деревянным каркасом (74,9%).

В то же время, казахстанские мебельщики перекрывают на 81,7% спрос на офисную деревянную мебель, на 76,8% - на кухонную мебель, на 62% - на матрасы.

По итогам мая к апрелю (за месяц) в магазинах и на базарах страны мебель и ковры выросли в цене на 0,3%. С начала года мебель подорожала на 1,9%, а за год (к маю прошлого года) - на 5,5%.

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