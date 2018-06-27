Государству вернут участок в парке «Южный»

Общественные слушания не понадобятся.

Участок под строительство жилого комплекса в парке «Южный» вернут государству, передает пресс-служба акимата.

Общественные слушания по возведению жилого комплекса в парке «Южный» не понадобятся. Компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» добровольно отказывается от строительства и готова передать государству принадлежащий ей участок земли в северной части парка.

«В связи с тем, что в ходе открытого обсуждения проекта общественность не поддержала планы по строительству жилого комплекса на территории парка, компания готова передать земельный участок в пользу государства в обмен на равный по площади участок в другой части города», - отмечается в сообщении.

Соответствующее обязательство взято генеральным директором компании Зеки Пилгеем.

Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек провел прием граждан в общественной приемной городского филиала партии «Нұр Отан», где жительница Надежда Ерольская подняла вопрос о возможном строительстве частной компанией многоэтажного жилого комплекса на территории парка «Южный». В свою очередь глава мегаполиса поручил провести общественные слушания на площадке партии.

Парк «Южный» расположен восточнее улицы Жарокова и севернее улицы Ходжанова на территории 14,2 га. С учетом рекомендаций жителей района сегодня ведется реконструкция парковой зоны. Планируется обновление системы освещения и полива, создание детских и спортивных площадок. Появятся стационарные туалеты и огороженная территория для выгула собак. При этом все существующие зеленые насаждения будут сохранены, а также высажены новые.

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