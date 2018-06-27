Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество налоговых служб
Между странами расширится обмен информацией на все виды налогов.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект РК «О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года», передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя проект закона депутатам, учитывая внесенные изменения в модельную конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития, казахстанская сторона предложила внести изменения в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения.
«Вынесенный на ваше рассмотрение Протокол вносит следующие изменения в действующее на сегодняшний день Соглашение, а также ставит следующие цели: укрепление сотрудничества налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией на все виды налогов», - пояснил он.
Также, во-вторых, на принятие мер по предотвращению уклонения от уплаты налогов, предусмотренные внутренним законодательством; на устранение проблем двойного резидентства по юридическим лицам; на облагание доходов от некоторых видов деятельности с первого дня осуществления такой деятельности.
«Кроме того, Протоколом актуализированы наименования налогов, на которые распространяется Соглашение, уточнены положения статей «Проценты» и «Роялти», «Независимые личные услуги» и так далее. Хочу привести некоторую информацию о взаимной торговле с Узбекистаном. Товарооборот между двумя странами за последние 10 лет с 2008 по 2017 годы составил 17,8 млрд. долларов США», - проинформировал глава Минфина.
По его словам, основными статьями казахстанского экспорта являются черные металлы (22,6%), нефтепродукты (18,9%), пшеница (16,7%), мука пшеничная (9,1%).
В структуре импорта преобладают фрукты и орехи (32,5%) газ природный (15,5%), овощи (10,2%).
«Реализация Протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета», - заключил Б. Султанов.
Ксения Давыдова. Астана
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